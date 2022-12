Mi papá estaba de acuerdo con los diálogos de paz: hijo del coronel Ruiz

Diego Ruiz Cangrejo, hijo del teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo, asesinado por la guerrilla de las Farc en una emboscada en zona rural de Córdoba, Nariño, contó en entrevista con Mañanas BLU que su padre siempre apoyó los diálogos de paz, pero soñaba con que cada colombiano pusiera su “granito de arena”.



“La paz no es del Gobierno, la paz no es de las Farc, la paz es de los colombianos y cuando entendamos eso le vamos a dar el mensaje claro a cada una de las personas que están en La Habana de que necesitamos hechos, palabras, no firmas en un papel”, dijo Ruiz. (Lea también: Mi papá estaba preocupado por riesgo de ataques en Nariño: hijo del coronel Ruiz )



Según contó, tras el levantamiento del cese unilateral de las Farc “estábamos conscientes, la situación era difícil, era complicada, pero nunca nos esperamos este golpe”.



Sin embargo, dijo que aunque sabía del peligro que corría su papa como comandando de la Policía en el departamento, “nunca insistimos en sacarlo de la zona porque sabíamos que mi papá siempre estuvo entregado a la Policía”. (Lea también: ¿Quiénes eran el coronel Ruiz y el patrullero Marmolejo, asesinados por Farc? )



Y ese amor a la institución fue contagiada al resto de la familia, contó su hijo Diego: “Seguiremos siendo hijos de mi papá y de la Policía Nacional”.



Finalmente, pidió que recuerden a su papá como un héroe de la Patria que siempre estaba atento, pendiente de cada uno de sus policías.