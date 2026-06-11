En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Elecciones Presidenciales
Consejo de Seguridad ONU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Mientras 9 de cada 10 niños viajan sin protección, ley de sillas seguras sigue en el limbo

Mientras 9 de cada 10 niños viajan sin protección, ley de sillas seguras sigue en el limbo

La preocupación surge porque, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 89 % de los menores que se movilizan en vehículos particulares en Colombia lo hacen sin la protección adecuada.

Bebé.
Bebé.
AFP.
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Mientras comienzan los puentes festivos de junio y las vacaciones de mitad de año, organizaciones de seguridad vial encendieron las alarmas por la falta de avances de la llamada Ley de Sillas Seguras, una iniciativa que busca hacer obligatorio el uso de sistemas de retención infantil en vehículos particulares para proteger a los menores en las carreteras del país.

La preocupación surge porque, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 89 % de los menores que se movilizan en vehículos particulares en Colombia lo hacen sin la protección adecuada.

Expertos recuerdan que las sillas infantiles pueden reducir hasta en un 95 % las lesiones graves y disminuir significativamente el riesgo de muerte en caso de un accidente de tránsito.

La iniciativa, conocida también como Ley Guillermo Viecco, ya superó la mayor parte de su trámite en el Congreso y solo está pendiente de un último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

De ser aprobada, exigiría el uso de sistemas de retención infantil para menores de 12 años que midan menos de 150 centímetros, alineando a Colombia con estándares internacionales de seguridad vial.

Ante el inicio de la temporada vacacional, organizaciones como Despacio, Red PaPaz y Dejusticia hicieron un llamado al Congreso para que el proyecto sea discutido cuanto antes.

Mientras tanto, recomendaron a las familias utilizar siempre sillas de seguridad adecuadas, ubicar a los menores en el asiento trasero y evitar conductas de riesgo como conducir bajo efectos del alcohol o el cansancio.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad