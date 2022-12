Mientras Medellín se sube al tranvía, Bogotá pelea por planos del metro

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, dijo que en el tranvía de Ayacucho, que comienza a rodar este jueves, se invirtieron más de 700 mil millones de pesos.



El funcionario manifestó que la inauguración se hará gradualmente: “Hoy iniciamos la puesta de funcionamiento de dos kilómetros, el tramo total es de 4.3 kilómetros y este estará operando en su totalidad hasta el 30 de noviembre.



Agregó que desde este jueves el servicio será gratis hasta que esté totalmente terminada la obra y resaltó que el tranvía se haya logrado gracias a la continuidad.



“El anterior gobierno realizó los diseños e hizo todo el esfuerzo de financiación. Nosotros hicimos la obra. Licitamos el equipo electromecánico, licitamos la obra de construcción”, explicó.



El alcalde dijo que ese punto es importante porque una obra de esa envergadura no se hace ni en dos o tres años.



Así arranca el tranvía:



Primer momento:



• Del 15 al 18 de octubre, se realizarán los recorridos con invitados de la comunidad entre la parada Buenos Aires y San José. Aunque para usar el tranvía se requiere la tarjeta Cívica, a estos invitados no se les solicitará y se les permitirá el ingreso solamente presentando la tarjeta de invitación la cual contará con dos desprendibles, uno de “ida” y otro de “regreso” con el fin de tener control de las personas que ingresarán al sistema. Durante estos primeros días solo se ha- bilitarán las paradas Buenos Aires y San José, es decir, solo por estas será el ingreso y la salida.



• Los tranvías pasarán en un intervalo de 11 minutos y en total el servicio se prestará con 3 tranvías.



Segundo momento:



• Del 20 de octubre al 29 de noviembre (exceptuando los lunes) se realizarán recorridos con la comunidad en general entre las esta- ciones Miraflores y San Antonio, deteniéndose en todas las paradas. Durante estos días las personas podrán llegar por cualquiera de las estaciones San Antonio, San José, Pabellón del Agua, Bicentenario, Buenos Aires o Miraflores bien sea para ingresar o para salir del sis- tema.



• Durante estos días también se les entregará a las personas una invitación con los dos desprendibles para controlar el ingreso tanto a las paradas como a los tranvías.



• Quienes vayan en estas fechas deben presentar la tarjeta Cívica personalizada pero no se les descontará el viaje dado que el ingreso al Sistema es con este medio.

Con estos días de operación instructiva el METRO espera que las personas conozcan todos los detalles y además de viajar en tranvía, también caminen por Ayacucho y reconozcan su transformación.