“Miguel Uribe hubiera ganado en primera vuelta; la derecha no estaría dividida”: María C. Tarazona

A un año del atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, habló en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, sobre el proceso de duelo que ha enfrentado junto a sus hijos, el vacío que dejó el exsenador y excandidato presidencial, y el escenario político que, a su juicio, habría sido diferente si él hubiera llegado con vida a las elecciones presidenciales.

La fecha revive uno de los episodios más impactantes de la política colombiana reciente. Miguel Uribe fue atacado en junio de 2025 en el sector de Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando se encontraba en plena campaña presidencial. Falleció dos meses después, dejando inconcluso un proyecto político que, según su esposa, tenía la capacidad de unificar a los sectores de derecha y disputar con éxito la Presidencia de la República.

“Ya después de un año hemos podido transitar en lo que es el duelo más difícil y más doloroso en nuestra vida. Recuperando un poco la cotidianidad, aprendiendo a vivir sin Miguel, reconstruyendo una familia que la violencia rompió y desgarró de la manera más cruel y absurda”, afirmó Tarazona.

El duelo por el político que no pudo ser presidente

Más allá del dolor personal, María Claudia reconoció que recientemente comenzó a procesar otra pérdida: la del líder político que, según ella, estaba destinado a llegar a la Casa de Nariño: “Yo no me había dado el espacio para pensar lo que significaba para mi vida haber perdido a Miguel político”, confesó.



Según explicó, el exsenador representaba una visión de país basada en el liderazgo, la preparación y la capacidad de convocar distintos sectores ideológicos.

“Es entender que no vamos a vivir en un país que él hubiera construido para los colombianos y que seguramente hubiera sido un país maravilloso”, señaló.

“Miguel Uribe Turbay hubiera ganado en primera vuelta”

Para Tarazona, la ausencia de Miguel Uribe alteró completamente la configuración de la derecha colombiana: “Sin duda creo que hubiera llegado un solo candidato de la derecha. Yo creo que un candidato como Abelardo no tenía opción al lado de Miguel, no se hubiera lanzado”, afirmó.

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Incluso fue más allá al asegurar que el dirigente habría tenido opciones de imponerse desde la primera vuelta: “Yo pienso y reflexiono que a lo mejor hubiera sido capaz de ganar en primera vuelta. Miguel era convocante, entonces sabía reunir a todos los sectores dando garantías, pero siempre con firmeza y claridad sobre sus posiciones”, sostuvo.

La esposa del excandidato destacó que una de las principales fortalezas de Uribe era su capacidad para construir consensos sin renunciar a sus convicciones ideológicas, una característica que considera escasa en el escenario político actual.

Centro Democrático y respaldo a Paloma Valencia

Durante la conversación, Tarazona también explicó por qué decidió respaldar a Paloma Valencia durante el proceso interno del Centro Democrático. Según relató, su decisión obedeció tanto a sus propias convicciones como a la certeza de que esa habría sido la postura de Miguel Uribe, quien se caracterizaba por cumplir su palabra y respetar las decisiones de su colectividad política.

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“Si no era él el candidato, iba a apoyar al candidato que el partido eligiera”, recordó sobre la posición que mantenía su esposo.

Asimismo, defendió la trayectoria de Valencia, a quien calificó como una dirigente “decente, honesta, trabajadora y profundamente conocedora del país”.

Investigación del magnicidio

Respecto a las investigaciones sobre el atentado, Tarazona aseguró que la principal hipótesis de la Fiscalía apunta a que la orden habría sido emitida por integrantes de la Segunda Marquetalia.

“La hipótesis más fuerte de la Fiscalía en este momento es que la Segunda Marquetalia dio la orden”, afirmó.

La viuda del dirigente señaló que espera que futuras capturas y la cooperación institucional permitan esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades detrás del crimen que conmocionó al país.

Mientras Colombia recuerda el primer aniversario del atentado, María Claudia Tarazona insiste en mantener vivo el legado familiar y político de Miguel Uribe Turbay. Un año después, el dolor permanece intacto, pero también la convicción de que su ausencia no solo cambió la vida de una familia, sino que modificó el rumbo de una campaña presidencial y, posiblemente, el futuro político de Colombia.