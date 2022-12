Miles de afectados en Bogotá por paro de conductores del SITP

Miles de Bogotanos se han visto afectados por el paro de conductores del SITP que se adelanta este miércoles en Bogotá.

Usuarios en redes sociales reportan dificultades para transportarse en diferentes sectores de la ciudad, tales como el Portal de la Américas, donde no han llegado alimentadores.

No hay alimentadores en portal americanas. Lo que ocasióna caos @BluRadioCo pic.twitter.com/uSaKVEYjjQ — Lex Mario (@Lex_Mario) October 26, 2016

Esto es @TransMilenio @TransMiseria a esta hora en el portal Americas, como está toberin? pic.twitter.com/EIKbYBYznk — Giovanni Galindo (@MacMylan) October 26, 2016

A esta hora aglomeraciones en el Portal Américas, dificultad para acceder a buses en la mañana @Citytv pic.twitter.com/oq7Ym5EK3g — Julian Martinez Matiz (@JulianiMartinez) October 26, 2016

Mientras tanto, en la estación de TransMilenio de Venecia se encuentra bloqueada.

Los trabajadores, además, aseguran que hay una persecución por parte de sus jefes en las empresas.



“La problemática es por el asunto salarial. No nos están pagando las horas nocturnas, dominicales o festivas a los porcentajes que manda la ley. Simplemente liquidan a la manera que el señor de nómina tiene la orden”, dijo Luis Serrato, un representante de los conductores.



Aseguró que mientras que no se presente el gerente del sistema, los conductores no saldrán a trabajar.



A través de un comunicado, TransMilenio informó que “por temas internos de la empresa, desde anoche se presenta una manifestación de operadores del concesionario Masivo Capital (SITP), en algunos patios de ese concesionario”.



De acuerdo a la empresa, son cerca de 150 conductores quienes realizan un bloqueo y no dejan salir los buses a cumplir los recorridos ni salen a operar las rutas asignadas”.



“Producto de esta manifestación se ven afectadas 17 rutas alimentadoras de las zonas Portal Norte, Américas y Banderas, y 30 rutas del SITP de las cuales 11 son compartidas (que las cubre también otro operador)”, asegura la comunicación.



Sin embargo, TransMilenio dice que las rutas del sistema troncal no se ven afectadas y se reforzó el número de la flota en estos puntos para atender el eventual aumento de la demanda.



Para atender la contingencia, TransMilenio solicitó a otros concesionarios apoyar la operación desviando buses a esa zona y enviando operadores para atender la demanda de usuarios.