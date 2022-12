Miley Cyrus hará concierto donde todos estén desnudos, incluido el público

En tiempos en que Playboy deja de publicar fotos de mujeres desnudas porque con internet ya no tienen razón de ser, Miley Cyrus prevé dar un concierto donde la propia cantante, los músicos y el público asistirán sin ropa.

Fueron los The Flaming Lips quienes revelaron el secreto. El grupo psicodélico independiente empezó a colaborar desde hace pocos meses con la exestrella de Disney que se convirtió en la reina del twerk, una provocativa danza de caderas.

Miley Cyrus "trabaja en un espectáculo donde, el grupo (nosotros) y el público estarán totalmente desnudos, con leche (en realidad un líquido blanco que se parece a la leche) arrojada un poco por todos lados", reveló el líder del grupo Wayne Coyne el martes en Instagram.

No se conoce la fecha o el lugar donde se prevé realizar este concierto. Pero Wayne Coyne afirmó que la idea es aprovechar la ocasión para filmar un videoclip.

The Flaming Lips --autores de inolvidables letras como "she don't use jelly she uses vaseline"-- tienen la tradición de realizar conciertos con muchos colores y originalidades, como cuando Wayne Coyne surfea sobre el público encerrado en un balón transparente. AFP