Militares asesinados por ELN fueron rodeados de minas: MinDefensa

Los cuerpos de once soldados y un policía muertos el lunes en Boyacá en un ataque de la guerrilla ELN fueron rodeados de minas antipersonales para impedir su recuperación, dijo este miércoles el ministerio de Defensa.



"A cada cuerpo se le rodeó de minas antipersona, con el fin de que quienes iban a hacer la labor humanitaria de recogerlos, también perecieran", declaró a periodistas el titular de Defensa, Luis Carlos Villegas.



"Fue muy difícil retirar los cuerpos de nuestros soldados muertos", agregó. (Lea también: Los cabecillas del ELN están en Venezuela, confirma el comandante del Ejército )



Los miembros de las fuerzas de seguridad murieron en un ataque del ELN, guerrilla que actualmente en conversaciones preliminares de paz con el Gobierno, en una zona rural del centro del país, mientras custodiaban las urnas con los resultados de los comicios regionales y locales efectuados el domingo pasado.



Villegas pidió celeridad a los investigadores de Medicina Legal para confirmar la causa de muerte de los uniformados. Un primer reporte de la Fiscalía indicó que los soldados "tenían tiros de gracia en la cabeza", según el ministro, quien aún espera el informe forense oficial.



El funcionario calificó los hechos como "crímenes de guerra", e insistió en la liberación "a la mayor brevedad" de dos soldados retenidos por el ELN en ese mismo ataque.



El martes, esa guerrilla guevarista reconoció tener en su poder a los soldados Andrés Felipe Pérez y Klieder Antonio Rodríguez. (Vea aquí: Hallan a funcionarios de la Registraduría desaparecidos tras ataque del ELN )



"Están en perfecto estado de salud", aseguró el ELN en un comunicado en el que se atribuyó la acción, aunque afirmó que fueron 18 los uniformados fallecidos y no 12 como se indicó oficialmente.



El gobierno y el ELN buscan instalar una mesa formal de negociación desde enero de 2014 para poner fin a más de 50 años de conflicto armado, pero estos acercamientos no han tenido éxito aún.



Así, el ELN podría sumarse al proceso de paz que el gobierno Santos lleva adelante desde noviembre de 2012 con el primer grupo insurgente del país, las Farc, con una mesa instalada en La Habana.

AFP.