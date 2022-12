Militares muertos en Cauca no habrían recibido tiros de gracia: Medicina Legal

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, reveló este jueves que los soldados asesinados en Cauca por las Farc no murieron por tiros de gracia. Lea también: Casi todos descansaban, no alcanzaron a reaccionar: sobreviviente ataque de Farc



“No se hallaron residuos de disparo, lo que puede significar que no hubo disparos a corta distancia. Lo que ha hecho Medicina Legal es corroborar científicamente las versiones que hasta el momento se tenían”, dijo.



En ese sentido, Valdés dijo que se tienen los elementos probatorios para afirmar que el ataque se dio por elementos explosivos combinados con armas de alta velocidad.



Además, reveló que en uno de los casos se encontró disparos con una pistola tipo 9 MM. Lea también: Farc utilizó armas no convencionales en ataque a soldados en Cauca





El funcionario dijo que esta información será entregada esta misma tarde a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones.