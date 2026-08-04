MinAgricultura lanzó piloto de seguro agropecuario por $9.625 millones ante El Niño

El Fenómeno de El Niño ya muestra avances y empieza a generar afectaciones en diferentes zonas del país, según el seguimiento climático. Ante este escenario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pondrá en marcha un piloto de seguro agropecuario por $9.625 millones para proteger a pequeños productores de bajos ingresos frente a eventos climáticos extremos como sequías y excesos de lluvias.

La iniciativa se desarrolla en articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Finagro, La Previsora S. A. y el consorcio internacional InsuResilience Solutions Fund (ISF), Insurance Development Forum (IDF), con apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). Del total de recursos, el Ministerio de Agricultura aportará $8.700 millones, equivalentes al 90 %, a través del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, mientras que el consorcio internacional contribuirá con $925 millones.

“Con este piloto, Finagro apoya la implementación de soluciones innovadoras que permiten anticiparnos a los efectos de la variabilidad climática y fortalecer la protección financiera de los pequeños productores. El seguro paramétrico facilita una respuesta ágil y objetiva ante eventos severos, al tiempo que genera aprendizajes y capacidades territoriales para ampliar en el futuro este tipo de mecanismos de gestión del riesgo agropecuario”, señaló Jimena Ruiz, presidenta encargada de Finagro.

fenómeno de El Niño. Foto: imagen de archivo, Universidad del Rosario.

El piloto beneficiará a 14.402 productores pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), ubicados en cinco departamentos del país. La distribución contempla 5.600 cupos en Córdoba, 5.525 en Sucre, 2.500 en Chocó, 521 en Cundinamarca y 256 en Meta, territorios identificados con alta vulnerabilidad ante variaciones climáticas. Las gobernaciones y alcaldías apoyarán la inscripción mediante jornadas de socialización y talleres con las comunidades.



El seguro funcionará mediante indicadores climáticos que activarán compensaciones cuando los niveles de déficit o exceso hídrico superen los umbrales establecidos en la póliza. Cada productor contará con una suma asegurada de $4,6 millones, valor que servirá como referencia para las indemnizaciones en caso de siniestros cubiertos. El mecanismo permitirá realizar pagos de forma más rápida, objetiva y transparente, sin requerir una evaluación individual de daños en cada predio.

Los recursos podrán ser entregados directamente a los beneficiarios a través de cuentas bancarias o billeteras digitales, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los productores ante pérdidas asociadas al clima. El Ministerio señaló que esta estrategia busca pasar de una atención reactiva de emergencias a un modelo preventivo de gestión integral del riesgo agropecuario.

La implementación del seguro toma mayor relevancia debido al panorama climático actual. De acuerdo con el Ideam, las condiciones relacionadas con El Niño continúan fortaleciéndose y existe una alta probabilidad de que se mantengan hasta el primer trimestre de 2027. Por esta razón, el Gobierno busca anticiparse a los impactos sobre la productividad agrícola y la seguridad alimentaria de miles de familias rurales.