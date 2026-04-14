MinDefensa confirmó muerte de menor de 16 años en bombardeo contra ‘Iván Mordisco’ en Vaupés

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó desde la Comisión Segunda del Senado que una menor de 16 años falleció durante la operación militar en la que se ejecutaron bombardeos contra el círculo de seguridad de alias ‘Iván Mordisco’ en el departamento de Vaupés.

La víctima fue identificada como Geimi Yesenia Castillo Cuyoteca, una adolescente que, según las autoridades, hacía parte del entorno cercano del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El ataque ocurrió en el corregimiento de Pacoa, donde la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía y el Ejército desarrollaron la ofensiva conjunta.

“En la última operación contra alias ‘Iván Mordisco’, donde empleamos más de veintisiete aeronaves, lamentablemente confirmamos que, si bien es cierto cayó el círculo muy cercano de alias Mordisco, también había una menor de dieciséis años que hacía parte de ese círculo de seguridad de ese criminal. Eso nos muestra la crudeza de la guerra, pero también la violación de los derechos humanos, crímenes de guerra por parte de quienes reclutan a nuestros menores”, indicó el ministro Sánchez.

Aunque Medicina Legal ya había logrado la identificación del cuerpo, inicialmente solo se informó sobre cuatro víctimas adultas. En la operación no fue abatido alias ‘Iván Mordisco’, pero sí murieron seis personas que integraban su anillo de seguridad más cercano, entre ellos la menor, en un golpe dirigido a debilitar la estructura de esta disidencia armada.