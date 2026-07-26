MinDefensa defiende capacidad operativa de la fuerza pública y presenta el plan de modernización

En medio de cuestionamientos sobre un posible debilitamiento de la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial en el que asegura que Colombia mantiene sus capacidades operacionales y cuenta con recursos, inversiones y una hoja de ruta clara para su modernización en las próximas décadas.

De acuerdo con el documento, la capacidad de la Fuerza Pública no se limita al número de equipos disponibles, sino que integra factores como el talento humano, la doctrina, la organización, el entrenamiento, la infraestructura y la logística. En esa línea, la entidad hizo un llamado a basar el análisis de la seguridad nacional en información verificable y no en interpretaciones aisladas.

En el componente aéreo, el Ministerio detalló que actualmente el país cuenta con 620 aeronaves. De estas, 452 están en capacidad de operación, mientras que 168 se encuentran fuera de servicio por procesos de mantenimiento, retiro o reemplazo. Dentro de las aeronaves operativas, el 61 % está disponible para cumplir misiones de defensa, vigilancia, transporte, inteligencia y apoyo humanitario, mientras que el 39 % restante permanece en mantenimiento técnico. La meta institucional es elevar la disponibilidad al 75 % de manera progresiva.

El Gobierno también destacó decisiones estratégicas adoptadas para fortalecer la superioridad aérea del país. En 2025 se destinaron 16,8 billones de pesos para la adquisición de 17 aeronaves Saab Gripen, que reemplazarán progresivamente a los aviones Kfir. Este proyecto contempla transferencia tecnológica, entrenamiento de personal y sostenimiento, con el objetivo de garantizar una capacidad aérea moderna y sostenible.



#ComunicaciónOficial | Frente a las versiones sobre un supuesto debilitamiento de las capacidades de la Fuerza Pública durante la transición de Gobierno, el Ministerio de Defensa Nacional presenta información técnica, operacional y presupuestal que evidencia el estado de las… pic.twitter.com/9uUSlaTL9Q — Mindefensa (@mindefensa) July 26, 2026

A esto se suman inversiones cercanas a 13 billones de pesos, contempladas en el CONPES 4187, orientadas a fortalecer las capacidades estratégicas de la Fuerza Pública. Entre las adquisiciones previstas se incluyen nuevas aeronaves, drones y sistemas de detección, así como vehículos blindados, embarcaciones, equipos de comunicación, armamento y munición. Estas inversiones buscan mejorar la vigilancia, la inteligencia y la capacidad operativa frente a amenazas internas, externas y transnacionales.

Adicionalmente, el Ministerio subraya que estos proyectos han sido estructurados técnicamente y podrían ajustarse según las condiciones del mercado y los procesos de contratación. Además, destaca que el presupuesto del sector defensa para 2026 asciende a 66,2 billones de pesos, el más alto registrado en términos constantes.

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Pese a estos avances, el Ministerio reconoce la existencia de una brecha histórica en capacidades, cuya reducción requiere continuidad en la inversión y disciplina fiscal. En ese sentido, advierte que se necesitarán recursos adicionales superiores a los 100 billones de pesos para alcanzar los niveles necesarios que garanticen la seguridad y la defensa nacional.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la planeación estratégica y la responsabilidad institucional, y aseguró que la modernización de la Fuerza Pública es un proceso de largo plazo que debe mantenerse más allá de los cambios de gobierno.