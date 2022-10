MinEducación instaurará demanda por reelección ilegal de rector de la UNAD

La ministra de Educación, Gina Parody, anunció que instaurará una demanda por la reelección del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia porque, a su juicio, fue ilegal.

Publicidad

En un duro pronunciamiento, la ministra aseguró que la reelección es ilegal porque es una universidad pública, donde el proceso tiene que ser abierto.

"Vamos a demandar, este acto tiene que ser demandado porque este es un acto ilegal. La elección de un rector de una universidad pública sin el lleno de los requisitos legales" puntualizó Parody.

Publicidad

La jefe de la cartera de educación aseguró también que fue un proceso secreto donde no publicaron los actos y cuestionó que el delegado del gobierno a última hora haya cambiado su voto.

Publicidad

"Este proceso, fue un proceso secreto e ilegal, porque no se produjeron, la publicación de los actos que es una base mínima para que haya procesos. A pesar de eso, se votó, lo que hace que esto sea una votación y una reelección ilegal. Yo no entiendo cuál es el afán, si el señor tiene los votos, porque no puede hacer el proceso trasparente" afirmo la ministra.