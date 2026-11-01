Ministerio de Defensa reporta 82 casos de presunta corrupción por $155.000 millones

El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, reveló que esa cartera ha identificado 82 reportes de presuntas irregularidades que comprometerían cerca de 155.000 millones de pesos de recursos públicos. De acuerdo con el funcionario, 41 de estos reportes ya se convirtieron en denuncias formales ante las autoridades competentes.

El anuncio fue realizado por el general Mora, quien aseguró que se han fortalecido los mecanismos para recibir, identificar y trasladar información relacionada con posibles hechos de corrupción dentro del sector.

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Entre las conductas reportadas mencionó presunto interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho, concusión y posibles falsedades en documentos públicos. No obstante, aclaró que corresponde a las autoridades judiciales establecer si estas conductas constituyen delitos y determinar las eventuales responsabilidades individuales.

Uno de los casos destacados por el ministro es el de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, cuya contratación para mantenimiento y suministro de repuestos está bajo investigación. Mora señaló que, según la información reportada, los hechos estarían relacionados con actuaciones ocurridas durante el gobierno anterior.



No permitiremos la corrupción en el Sector Defensa. Tras un riguroso seguimiento, registramos 82 reportes, de los cuales 41 ya se radicaron como denuncias formales ante las autoridades por presuntas irregularidades cometidas en la administración anterior que comprometen cerca de… pic.twitter.com/3cBrukLOhR — Mindefensa (@mindefensa) November 1, 2026

La investigación está relacionada con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems, por un valor de 32 millones de dólares.

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La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato, pues la hipótesis del ente acusador apunta a que la empresa habría sido favorecida pese a que, aparentemente, no contaba con la experiencia, capacidad técnica y financiera necesarias para cumplir con el mantenimiento de las aeronaves.

Por estos hechos son investigados el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y otras cinco personas, entre ellas particulares y antiguos funcionarios del Ministerio de Defensa y del Ejército.

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En el desarrollo del proceso, el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías avaló la práctica de una prueba anticipada al testigo Diego Alejandro Manrique, considerado clave para la investigación.

Frente a este panorama, el ministro Jorge Mora aseguró que el Ministerio de Defensa continuará entregando la información requerida por la justicia, fortalecerá los mecanismos de control y adoptará las medidas administrativas correspondientes.