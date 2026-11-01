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Dos sismos golpearon a Colombia este domingo: ¿dónde se sintieron?

El Servicio Geológico Colombiano reportó movimientos telúricos en varias regiones del país.

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Sismos en Chocó
Foto: ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos sismos durante la mañana de este domingo 1 de noviembre de 2026. Ambos movimientos tuvieron una magnitud de 3,1, pero se registraron en zonas distintas: el primero tuvo como epicentro Los Santos, Santander, y el segundo ocurrió en el océano Pacífico.

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De acuerdo con los boletines publicados por la entidad, el primer evento sísmico se registró a las 6:07 a. m., con una profundidad de 153 kilómetros. El segundo movimiento fue reportado a las 6:24 a. m. y tuvo una profundidad superficial.

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¿Dónde se registró el primer temblor de este domingo?

El primer sismo tuvo como epicentro Los Santos, Santander, y se registró a las 6:07 a. m. con una magnitud de 3,1 y una profundidad de 153 kilómetros.

Los Santos es una de las zonas del país donde se monitorea con frecuencia la actividad sísmica. En este caso, el boletín del Servicio Geológico Colombiano identificó el evento como un movimiento telúrico ocurrido en territorio colombiano.

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¿Dónde ocurrió el segundo sismo del 1 de noviembre?

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El segundo movimiento se registró a las 6:24 a. m. en el océano Pacífico, con una magnitud de 3,1 y una profundidad superficial, según el boletín actualizado del SGC.

La entidad invitó a las personas que hayan sentido alguno de los movimientos a reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido. Estos reportes ayudan a recopilar información sobre la percepción de los sismos en diferentes lugares.

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La información oficial de los eventos sísmicos en Colombia puede consultarse en el portal del Servicio Geológico Colombiano.

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