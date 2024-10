Ministra de Justicia defiende propuesta de reducción de pena a abusadores

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió y explicó la propuesta de reducción de pena a quienes reconozcan que cometieron delitos sexuales contra menores de edad, manifestando que buscan reducir la impunidad en casos donde no se logran presentar las pruebas necesarias y los acusados quedan en libertad.

La propuesta, que está en la reforma a la justicia, ha generado polémica en algunos sectores que manifiestan que esto sería un retroceso en los avances que ha tenido el país frente a las penas que pagan las personas que cometen delitos sexuales contra menores de edad.

La jefe de la cartera de Justicia informó que esto no significaría que los acusados no paguen penas, al contrario, sería una medida que ayude a dar celeridad a casos que no han tenido conclusión por falta de pruebas.

Para concluir, destacó que después de condenados, bajo el amparo de la ley de protección del menor, los abusadores no podrán recibir nuevas reducciones de penas o alguna clase de beneficios