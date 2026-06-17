Ministra de transporte defiende avance de Aerocafé tras cuestionamientos del presidente Petro

La ministra de Transporte María Fernanda Rojas Mantilla salió al paso de las críticas formuladas por el presidente Gustavo Petro, quien durante el último Consejo de Ministros cuestionó el avance de las obras de Aerocafé, al asegurar que "no habían movido una palada de tierra" para la construcción de la pista del proyecto en Palestina, Caldas, pese a la firma del acta de inicio de la obra.

Frente a estos cuestionamientos, MinTransporte aseguró que el proyecto aeroportuario se encuentra dentro del cronograma establecido, pese a que aún no han comenzado los movimientos de tierra en el terreno donde será construida la pista de los aviones y de que no se vean a los trabajadores con una pala al hombro.

"Tal vez otras personas con otros intereses le han dicho al presidente otra cosa. El hecho de que no se vea un hueco o una pala o tres señores con una pala al hombro, no quiere decir que no se haya adelantado la gestión. Todo esto que hemos hechos, normalmente demorado en muchas entidades entre 3 y 4 años, y nosotros lo hemos he hecho en 1 año", puntualizó.

La ministra defendió la gestión adelantada durante el año que lleva en el cargo y afirmó que en ese tiempo rescató el proyecto de las garras de la corrupción.



"En 1 año rescatamos ese proyecto, porque eso sí, que lo tenían listos para las garras de la corrupción cuando llegamos. Hicimos los cambios en la junta, logramos garantizar el recurso, logramos que se nombrara un gerente que lo nombró el presidente. Yo conocí al gerente solo cuando el presidente lo nombró", expresó.

Ante los señalamientos del presidente Petro, quien cuestionó además que se demoraran en la contratación de la interventoría, Rojas explicó que estos retrasos se dieron debido a que una primera convocatoria fue declarada desierta por falta de oferentes, situación que obligó a repetir el proceso. Actualmente, dijo, la interventoría ya está contratada y el proyecto avanza en su fase de preconstrucción.