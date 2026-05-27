MinJusticia pide al sector salud controles tras casos de intoxicación por consumo de tusi

El Ministerio de Justicia encendió las alarmas sobre el creciente riesgo para la salud pública asociado al consumo de tusi, también conocido como “cocaína rosada”, luego de que recientes casos reportados en Medellín evidenciaran graves afectaciones médicas relacionadas con esta sustancia.

A través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Observatorio de Drogas de Colombia, la cartera advirtió que el tusi no responde a una composición única y puede contener una mezcla variable de sustancias psicoactivas, medicamentos e incluso compuestos de uso veterinario, lo que incrementa significativamente los riesgos para quienes la consumen.

La advertencia surge después de que autoridades de salud en Medellín confirmaran al menos 18 casos de intoxicación aguda asociados al consumo frecuente de esta droga. De acuerdo con el reporte, siete pacientes requirieron atención en unidades de cuidados intensivos o de alta complejidad, mientras que una persona tuvo que ser sometida a la amputación de una de sus piernas por complicaciones derivadas del cuadro clínico.

Según explicó el Ministerio de Justicia, desde 2013 el Sistema de Alertas Tempranas analiza muestras recolectadas en el mercado ilegal y ha encontrado que el llamado tusi puede incluir combinaciones impredecibles de sustancias sintéticas y medicamentos. Entre los compuestos detectados aparecen derivados anfetamínicos como MDMA, MDA y metanfetamina, además de ketamina, cafeína y paracetamol.



Sin embargo, las autoridades advirtieron que la mezcla puede ser aún más compleja. Los análisis han identificado cocaína, tramadol, clonazepam, oxicodona, catinonas sintéticas y sustancias adulterantes como lidocaína, fenacetina y pregabalina. Incluso se han encontrado medicamentos de uso veterinario como levamisol y xilazina, utilizados habitualmente como antiparasitario y sedante animal.

El Observatorio de Drogas señaló que en algunos análisis de laboratorio una sola muestra de tusi ha llegado a contener hasta nueve sustancias diferentes, una combinación que hace impredecibles sus efectos sobre el organismo y dificulta la atención médica oportuna.

Aunque los casos más recientes han estado relacionados con daños en el sistema vascular, el Ministerio advirtió que también podrían presentarse afectaciones en otros órganos, como la vejiga y el sistema urinario, especialmente por el uso de ketamina y su interacción con otras sustancias presentes en la mezcla.

Consumo de drogas - imagen de referencia // Foto: AFP

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Por ello, el Gobierno hizo un llamado a las secretarías de salud y al personal médico del país para fortalecer la vigilancia epidemiológica y hacer seguimiento a pacientes con antecedentes de consumo de tusi, con el fin de detectar complicaciones de forma temprana.

El Ministerio de Justicia reiteró que la expansión de esta droga en distintas regiones del país representa un riesgo creciente debido a su composición incierta, por lo que insistió en fortalecer las estrategias de prevención, reducción de daños y acceso oportuno a atención médica.

