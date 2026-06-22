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Misión Electoral de la OEA pide calma y responsabilidad hasta que culminen los escrutinios

La Misión de Observación Electoral destacó la participación histórica de la ciudadanía y anunció que vigilará el cómputo definitivo del escrutinio

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea inicia sus labores en Colombia
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea inicia sus labores en Colombia
Registraduría Nacional del Estado Civil
Por: Paola Peñaloza
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Colombia felicitó al pueblo colombiano por su histórica participación durante la jornada electoral celebrada ayer. En un pronunciamiento oficial, el organismo extendió su reconocimiento a las autoridades electorales y a la institucionalidad por garantizar el ejercicio del voto en un contexto de alta polarización política.

La delegación internacional, liderada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, resaltó el compromiso cívico de los jurados, testigos y organizaciones sociales, cuyo despliegue contribuyó al desarrollo pacífico, ordenado y transparente de los comicios.

Alejandra Barrios MOE
Alejandra Barrios MOE
Foto: Twitter @Directoramoe

Despliegue técnico y garantías de transparencia

Con presencia en 26 departamentos, Bogotá y cinco ciudades en el exterior, la Misión supervisó un total de 1.198 mesas de votación. De acuerdo con el reporte del organismo, los centros abrieron de manera puntual y con la totalidad de los materiales requeridos, transcurriendo la jornada sin incidentes que afectaran su normal desarrollo.

Asimismo, la MOE enfatizó el incremento en la presencia de testigos electorales en las urnas, un punto clave que refuerza las garantías de transparencia. Durante la fase de cierre, se constató que los delegados pudieron fotografiar las Actas de Escrutinio (E-14) y que tanto la digitalización como la custodia del material electoral se apegaron estrictamente a los protocolos vigentes.

Llamado a la calma institucional

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Tras el cierre de las urnas, la Registraduría Nacional del Estado Civil divulgó de forma ágil los datos del preconteo, cuyos resultados preliminares dan como ganador, por un estrecho margen, de la segunda vuelta presidencial al candidato Abelardo de la Espriella.

Ante este escenario de paridad, la Misión de la OEA hizo un enérgico llamado a los actores políticos, sociales y a la ciudadanía en general a aguardar la finalización de los escrutinios con "calma y responsabilidad". El organismo subrayó que proteger la institucionalidad es crucial para la consolidación democrática del país.

El equipo de observadores confirmó que permanecerá en el territorio nacional para vigilar de cerca las fases restantes del cómputo y la resolución de impugnaciones. Una vez concluida esta etapa, la OEA emitirá un tercer informe oficial con recomendaciones técnicas orientadas al perfeccionamiento del sistema electoral colombiano.

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