Mockus no renunció a Corpovisionarios y por eso se anuló su elección: demandante

El abogado cristiano Víctor Velásquez, quien demandó la investidura de Antanas Mockus en el Senado, aseguró que la anulación de la elección obedeció a que él no renunció a la representación legal de Corporvisionarios. Así mismo, sostuvo que no es cierto que el exalcalde de Bogotá desconociera la inhabilidad.



“Esa afirmación de que él lo hizo de buena fe no es tan cierta, por las siguientes razones: primero, cuando él se inscribió yo concurrí al CNE a pedir que revocaran esa inscripción, porque él estaba inhabilitado”, declaro.



“A él lo notificaron, él se hizo parte en el CNE y él confesó allá que no había firmado el contrato y había delegado en el director ejecutivo, pero que había participado en un coité donde se había aprobado el presupuesto con que Corpovisionarios participaba en el contrato”, agregó.



“Él no es tan inocente como está dejando entrever”, afirmó Velásquez.



El abogado demandante de la investidura de Mockus aseguró que no está empecinado en actuar en contra del exalcalde de Bogotá.



“Aquí no hay ninguna obsesión”, agregó el demandante de la curul de Mockus.



Escuche esta entrevista: