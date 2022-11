Modelo denuncia que agente de Tránsito la acosó para no imponerle un comparendo

A través de su cuenta en Facebook, la modelo María Camila Valencia denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un agente de la Secretaría de Movilidad en el sur de Cali.

Según la joven, el hecho ocurrió el pasado jueves 23 de mayo cuando salió de su casa 10 minutos antes que se cumpliera la medida de pico y placa.

Afirma que, a una cuadrada de su lugar de residencia, sobre la avenida 4 norte con calle 52, fue detenida por dos agentes de tránsito, quienes le iban a hacer un comparendo.

“Les pasé mis papeles y fueron amables al explicarme la razón de mi multa y yo estuve de acuerdo en que cometí una infracción”, contó la mujer en su Facebook.

“Uno de los agentes se alejó a realizarme la multa y el otro se quedó a decirme que ‘ellos ya habían dicho qué iban a hacer pero que yo buscará a ver qué podía hacer’. Yo estaba sola y me puse a llorar”, agregó.

Según la modelo, quien fue reina nacional de la panela en el año 2018, el agente le dijo que hiciera algo para él poder ayudarle.

“Yo llorando le dije que solo tenía 10.000 pesos, entonces él me respondió que yo era mujer y que las mujeres nos podíamos ‘poner creativas’ para ayudarnos”, precisó la modelo.

La mujer añadió que la insinuación continuó y que se sintió muy incómoda, además, vulnerada.

“Al ver que no tenía plata me pidió que me ‘pusiera creativa’ en repetidas ocasiones y como ‘no me puse creativa’ ya tengo la multa”, indicó.



“No quisiera que eso les pase a otras mujeres nunca más, porque si eso lo hizo en un lugar concurrido por muchos carros ¿Qué haría en un lugar poco transitado al encontrar a una mujer sola en un carro?”, agregó.

La denuncia llegó hasta el secretario de Movilidad, William Camargo, quien se comunicó con María Camila y se está a la espera de la denuncia formal para iniciar la investigación disciplinaria contra el agente.

“Con esa denuncia la acompañamos en las indagaciones que estamos haciendo y se abre formalmente una investigación disciplinaria para lograr, alrededor de esa situación, tener la claridad meridiana de cómo se generó ese lamentable evento”, dijo Camargo.

“También, a través de ese proceso, esclareceremos el hecho e impondremos sanciones disciplinarias y sancionatorias correspondientes”, agregó.

Según Camargo, apenas esté documentada toda la información de lo ocurrido, se dará a conocer ante la instancia de la Alcaldía que maneja el tema disciplinar para que tomen las acciones sancionatorias correspondientes.