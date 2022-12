Modern Family ganó por quinta vez e hizo historia en los Emmy

solamente igualado por el programa de los años 90 "Frasier".

Además, es el primer show en la historia de la televisión estadounidense que gana cinco premios Emmy consecutivos como mejor comedia, informó la organización que entrega los Emmy, los Óscar de la televisión estadounidense.

La serie --responsable de elevar al estrellato de Hollywood a la escultural colombiana Sofía Vergara-- ganó tres Emmys en total: Mejor comedia, Mejor actor de reparto para Ty Burrell y mejor director para Gail Mancuso.

Gracias a su brillante papel de un padre de familia muy ñoño que trata desesperadamente de ser "cool", Burrell ya había recibido este premio en 2011.

En cambio Vergara, que fue nominada en las cuatro ediciones anteriores de los premios Emmy como mejor actriz de reparto, este año no entró en la contienda.

"No sé de qué otra manera decirlo, pero 'Modern Family' ha sido un sueño enorme y hermoso durante los últimos cinco años y les agradecemos a todos por no despertarnos", dijo el productor del show, Steven Levitan, al recibir el galardón en la gala en el teatro Nokia.

El programa sobre una familia muy siglo XXI venció sobre "The Big Bang Theory", "Louie", "Orange Is The New Black", "Silicon Valley" y "Veep".

Con AFP.