Modifican reglas para la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes: DNI asumirá nuevo rol

A través del decreto 0563, expedido el pasado 3 de junio, el Gobierno actualizó la normatividad relacionada con la protección y seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes de la República. El nuevo documento modifica el artículo 5 del Decreto 1069 de 2018.

Antes de este cambio, los vehículos utilizados en los esquemas de protección podían ser suministrados por cuatro entidades del Estado: el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Además, la Policía y la UNP eran las responsables de asignar el personal de protección, mientras que cada entidad debía proporcionar los equipos y elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, como sistemas de comunicación y armamento.

Sin embargo, el nuevo decreto trae como principal novedad la incorporación de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, dentro de las entidades autorizadas para asignar vehículos a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, sumándose a las entidades ya mencionadas.



Entre tanto, la asignación del personal de seguridad continúa en cabeza de la Policía y la Unidad Nacional de Protección. Tampoco se alteran las disposiciones relacionadas con la dotación de equipos, ya que cada entidad seguirá siendo responsable de suministrar los recursos necesarios al personal que tenga vinculado.

Con eso, el Gobierno busca ampliar la capacidad institucional del Estado para atender las necesidades logísticas de los esquemas de protección de los exmandatarios ya sea con equipos o con coordinación.