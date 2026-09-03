MOE UE pide transparencia en redes sociales y en financiación de campañas en elecciones

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó este jueves su informe final sobre las elecciones de Congreso y Presidencia del 2026, en donde reconoció el trabajo de las instituciones electorales en el país y, además, planteó 15 recomendaciones para fortalecer la transparencia, la participación política y el control electoral en Colombia.

Uno de los principales llamados está relacionado con el uso de las redes sociales durante las campañas políticas. Para la MOE UE es necesario que las plataformas digitales permitan conocer quién contrata publicidad política y cuánto dinero destina a este tipo de contenidos.

El objetivo, según la Misión, es que las autoridades electorales, los partidos políticos, la ciudadanía y los observadores puedan fiscalizar el gasto en publicidad política en internet.

Asimismo, la Misión recomienda hacer obligatoria la presentación de los informes financieros en la plataforma Cuentas Claras antes de las elecciones y fortalecer la coordinación entre los organismos electorales, las autoridades judiciales, fiscales y las entidades encargadas de la inteligencia financiera.



La finalidad es mejorar los mecanismos de control y prevenir que recursos de origen ilícito ingresen a las campañas políticas.

Entre las otras recomendaciones están aumentar del 30% a la paridad total la participación de mujeres en el Congreso, implementar la alternancia entre hombres y mujeres en las listas y permitir votar a los jóvenes que cumplen 18 años después del cierre del censo electoral, una situación que afectó a más de 250 mil personas en las elecciones de este año, según informó la Misión.

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“Las instituciones democráticas colombianas demostraron su fortaleza frente a la desinformación, la polarización y la expansión de los grupos armados ilegales. Colombia celebró unas elecciones transparentes, pacíficas y bien organizadas, aunque serían deseables ciertas mejoras en la legislación”, señaló el jefe de la MOE UE, Esteban González Pons.

Aunque la Misión reconoció el papel de las autoridades electorales de Colombia, señaló que la legislación electoral en el país es compleja y está dispersa. Para la MOE, la misma contiene normas anteriores a la Constitución de 1991 y no responden plenamente a los cambios tecnológicos registrados durante las últimas décadas.

Es por esto que recomendó actualizar y consolidar las normas electorales para adaptarlas a las nuevas dinámicas de las campañas y los procesos democráticos.