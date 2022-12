Moreno cobraba 2.600 millones de pesos por sus servicios: Manzur

La Corte Suprema de Justicia avanza en las investigaciones del escándalo de corrupción en el que varios de sus magistrados pedían dineros para manipular procesos judiciales.



Este lunes le correspondió el turno al exsenador Julio Manzur, quién negó en declaración ante un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la exigencia de dinero para supuestamente manipular procesos en el alto tribunal.



Manzur aclaró que Luis Gustavo Moreno no le pidió dinero a su socio el abogado, Leonardo Pinilla, pero precisó que el exfiscal le solicitó 2.600 millones de pesos para defenderlo, al considerar que tenía información privilegiada.



"Inicialmente 600 millones de pesos y posteriormente dos mil millones de pesos, eso lo he dicho en la Corte y en los medios de comunicación y en las dos oportunidades la oferta fue rechazada", señaló el exsenador al terminar la diligencia.



Su hijo, Wadith Manzur, señaló que se trató de una intimidación por parte del exfiscal Anticorrupción y aclaró que este nunca les expresó de su relación con magistrados de la Sala Penal.



"Yo no tengo nada que denunciar, pero de sobremanera se entiende que tenía acceso a información privilegiada con la que obviamente me intimida pues me alertó de la captura de mi padre", expresó Wadith Manzur.



Las declaraciones continúan y este martes deberá presentarse nuevamente el senador Musa Besaile quién ya admitió el pago de 2 mil millones de pesos al exdirector Anticorrupción de la Fiscalía General Luis Gustavo Moreno, para frenar una orden de captura en su contra por un proceso de parapolítica.



En los próximos días será citado el senador del partido conservador Hernán Andrade porque supuestamente pago 2.300 millones de pesos.





