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Blu Radio  / Nación  / “Muestra de un perdón sincero”: familia de víctima de falso positivo abrazó a militar

“Muestra de un perdón sincero”: familia de víctima de falso positivo abrazó a militar

En una audiencia de la JEP, la madre y la hija de John Darío Giraldo Quintero protagonizaron un gesto de perdón hacia el teniente (r) Andrés Mauricio Rosero, quien admitió haber ordenado su asesinato en 2003.

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