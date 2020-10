Mujer trans en Colombia gana pulso para pensionarse en la edad de las mujeres

Helena Herrán Vargas, mujer trans de 61 años, contó en Mañanas BLU cómo ganó una batalla jurídica para pensionarse a la edad de las mujeres, es decir a los 57 años.

“Antes no teníamos la posibilidad de hacer la modificación en la cédula, no podía hacer mis aportes con sexo femenino cuando en mi documento salía sexo masculino, no había la posibilidad legal de hacerlo”, aseguró.

Según Herrán Vargas, en el 2015 sale el nuevo decreto que deja modificar el sexo en la cédula e inmediatamente se acogió a él. Ese cambio se hizo en el año 2017.

“Cuando se va a solicitar la pensión y se pasan los documentos, ellos respondían que no se podía acceder porque no se cumplían los requisitos, porque en el sistema aparecía sexo masculino, y así se pasaran los nuevos documentos con sexo femenino, decía que no correspondía a los datos que tenían en su base de datos”, señaló.

Herrán Vargas cree que es poco probable que haya personas que decidan cambiar su sexo para beneficiarse de una pensión a una menor edad.

“Yo tuve que dirigirme al consultorio jurídico del Politécnico Gran Colombiano, que me ayudaron con asesoría gratis. Con los antecedentes se podía demostrar que siempre había sido una mujer trans, que siempre tiene un proceso de transformación. De todas formas, uno de los requisitos es tener la cotización de las semanas, así tengamos la edad”, expresó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.