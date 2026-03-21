Murió Eduardo Robayo, empresario y fundador de Kokoriko

La noticia fue confirmada por su esposa, Alba Lucía Gómez, a Noticias Caracol, y ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde figuras públicas y líderes de distintos sectores han destacado su legado empresarial.

Uno de ellos fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien lo describió como un “gran empresario constructor de país y mejor ser humano”. También el periodista Fernán Martínez envió un mensaje de solidaridad a su familia.

La historia de Kokoriko comenzó en 1969, cuando Eduardo Robayo, junto a Noé Cardona Cardona y Emilio Jordán Collazos, fundaron la empresa bajo el nombre de “Compañía Comercial e Industrial de Aves - AVESCO Ltda.”.

El proyecto inició con un pequeño establecimiento conocido como “Las Colonias”, ubicado en la calle 63 con avenida Caracas en Bogotá. Posteriormente, la marca abrió su primer restaurante formal en Cali, con un menú sencillo basado en pollo asado, papa y arepa.



Ese concepto se consolidó con el tiempo hasta convertir a Kokoriko en una de las cadenas de restaurantes y asaderos más representativos del país, con presencia en 18 ciudades del país.

Con el paso de los años, la compañía logró expandirse a distintas regiones del país, alcanzando 80 puntos de venta y posicionándose como una de las marcas más representativas del sector gastronómico colombiano.

Eduardo Robayo, graduado en Economía de la Universidad de Chicago, es reconocido como uno de los empresarios destacados del país y que contribuyó al desarrollo del sector de alimentos en Colombia, generando empleo y consolidando una empresa que ha perdurado por 57 años.

