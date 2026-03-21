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Murió Eduardo Robayo, empresario y fundador de Kokoriko

Robayo es reconocido como uno de los empresarios destacados del país y que contribuyó al desarrollo del sector de alimentos en Colombia.

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