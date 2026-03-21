¿Cuáles son los beneficios de consumir proteína láctea? ¿Es mejor que la carne?

Desde hace un tiempo, la alimentación saludable ha ganado protagonismo, especialmente en lo que es más beneficioso para el consumo humano, por lo que la importancia de la proteína es un referente que no pasa de moda. En Colombia, si bien la leche está presente en la mayoría de los hogares, su consumo es limitado, lo que despierta la duda sobre el valor que brinda la proteína láctea frente a otras fuentes como la carne. Ante ello, Asoleche afirma que, si bien el 94 % de los hogares compra leche, solo el 58 % la consume al menos una vez a la semana.

Por lo tanto, aunque la comparación hace eco, expertos afirman que el punto está en la calidad. Es decir, lácteos como la leche, yogur y queso son una alternativa clara que aporta proteína de alta calidad y que puede ser aprovechada de manera eficiente por el cuerpo para funciones clave como la construcción y recuperación de tejidos.



¿Cuáles son los beneficios de la proteína láctea?

Foto: AFP

El principal valor se encuentra en su composición, y no es para menos, pues es una proteína completa, es decir, contiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente, algo que también está en la carne, pero con diferencias en su absorción y combinación de nutrientes.

Entre los beneficios más destacados están:



Ayuda a mantener la masa muscular, especialmente con el paso de los años

Favorece la recuperación después de la actividad física

Contribuye al fortalecimiento de huesos y dientes

Aporta nutrientes adicionales como vitaminas y minerales

Estos efectos no solo aplican para deportistas. También son clave para adultos mayores o personas que buscan mantener su calidad de vida en el tiempo.



¿Qué es mejor, la proteína láctea o la carne? La diferencia está en el cuerpo

Cortes premium Foto: Factory Steak & Lobster

Por años, la proteína láctea y la carne han estado en el debate sobre cuál es mejor o si se debe descartar alguna, sin embargo, ambas son fuentes de proteína de alta calidad, aunque funcionan de manera diferente en el organismo.

Por ejemplo, los lácteos tienen ventaja en lo que los expertos denominan “matriz láctea”, una mezcla natural de nutrientes que permite una mayor utilización de la proteína. Esto quiere decir que no solo aporta proteína, sino que además facilita su absorción junto con otros beneficios.

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De hecho, los lácteos suelen ser más versátiles en la dieta diaria, ya que pueden incorporarse fácilmente a diferentes momentos del día sin necesidad de preparaciones complejas.

Por su parte, la carne destaca por su densidad de hierro hemo, un mineral clave para la oxigenación celular, la prevención de la anemia y el mantenimiento de la energía física. Si bien algunos lácteos ya cuentan con vitaminas como la B12 y el zinc, la carne tiene compuestos como la creatina y la carnosina que potencian el rendimiento muscular.

Por otro lado, su estructura sólida también ofrece un mayor índice de saciedad y un efecto térmico elevado, lo que indica que el cuerpo gasta más energía en procesarla.

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Por lo tanto, ambos son complementarios, pues mientras la leche aporta calcio y beneficios digestivos, la carne es un mejor aliado a la hora de construir tejido.



Proteína láctea: una opción práctica para la alimentación diaria

Uno de los puntos a favor de la proteína láctea es su facilidad de consumo. No requiere cambios drásticos en la dieta y puede integrarse de manera sencilla en la rutina.

Un vaso de leche, una porción de yogur o un poco de queso pueden aportar entre 6 y 12 gramos de proteína, lo que permite construir comidas balanceadas sin mayor esfuerzo.

Desde la industria, compañías como Alpina han insistido en la importancia de promover alimentos con proteína de alta calidad, destacando que estos productos pueden adaptarse fácilmente a la rutina diaria y contribuir al bienestar de los consumidores.