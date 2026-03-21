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Blu Radio  / Salud  / ¿Cuáles son los beneficios de consumir proteína láctea? ¿Es mejor que la carne?

¿Cuáles son los beneficios de consumir proteína láctea? ¿Es mejor que la carne?

¿Leche o carne? La respuesta no es tan simple: hay una clave que cambia la forma en que el cuerpo aprovecha la proteína y pocos la tienen en cuenta.

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