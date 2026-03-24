Murió Lucy Nieto de Samper, reconocida periodista y columnista colombiana

La periodista y columnista Lucy Nieto de Samper, considerada una de las figuras más influyentes del periodismo colombiano del siglo XX, falleció en Bogotá a los 102 años de edad. La noticia fue confirmada en el programa Mañanas Blu, donde los periodistas recordaron su legado profesional y su papel en las luchas sociales y políticas del país.

Durante la emisión se informó que Nieto de Samper murió en paz, rodeada de su familia, luego de atravesar días difíciles de salud propios de su avanzada edad. Los conductores del espacio enviaron un mensaje de solidaridad a su hija, la también periodista María Elvira Samper, y a los demás integrantes de su familia, a quienes describieron como una “inmensa familia” con gran influencia en la vida pública del país.

Lucy Nieto de Samper. Foto: suministrada por la familia.

Una de las pioneras del periodismo femenino en Colombia

Lucy Nieto de Samper fue una de las primeras mujeres en abrirse camino en el periodismo colombiano, con una trayectoria que se extendió por varias décadas. Comenzó su carrera en la revista Cromos en 1952 y posteriormente se consolidó como columnista del diario El Tiempo, donde publicó una columna durante más de 60 años.

Los periodistas destacaron que su última columna fue publicada en noviembre de 2022, cuando tenía 99 años, lo que la convirtió en una de las columnistas más longevas de la historia del periodismo nacional. Sus textos, que aparecían tradicionalmente los sábados, eran reconocidos por su coherencia ideológica y por defender una visión liberal en términos filosóficos y políticos.



Activista y defensora de los derechos de las mujeres

Además de su trabajo periodístico, Nieto de Samper fue recordada como una activista temprana por los derechos de las mujeres en Colombia. Desde mediados del siglo XX impulsó debates sobre temas como el acceso a anticonceptivos y la ampliación de derechos para las mujeres, en una época en la que estas discusiones apenas comenzaban en el país.



En Mañanas Blu también se resaltó el contexto familiar en el que creció. Su madre, Marujita Nieto, participó en movimientos de oposición contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, junto a otras mujeres que integraron el grupo conocido como “Las Policarpas”, quienes realizaron acciones políticas y denunciaron al régimen militar.

Murió Lucy Nieto de Samper, reconocida periodista y columnista colombiana Foto: El Espectador

Una familia ligada al periodismo y la vida pública

Lucy Nieto de Samper pertenecía a una familia con una larga tradición en el periodismo y la vida intelectual del país. Su padre, el periodista Eduardo Caballero Calderón, estuvo vinculado a medios como El Espectador.

La influencia familiar se extendió a varias generaciones. Entre sus descendientes y parientes se encuentran periodistas, académicos y figuras de la vida pública colombiana, lo que, según recordaron en el programa, refleja el peso histórico de esta familia en la política, el pensamiento liberal y el periodismo nacional.