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Blu Radio  / Nación  / Murió Lucy Nieto de Samper, reconocida periodista y columnista colombiana

Murió Lucy Nieto de Samper, reconocida periodista y columnista colombiana

Con el fallecimiento de Lucy Nieto de Samper, colegas y analistas de Mañanas Blu coincidieron en que se cierra un capítulo importante del periodismo colombiano.

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