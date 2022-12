Nadie les responde a colombianos varados en Salvador Bahía por cuenta de Avianca Brasil

En los últimos días, son decenas los colombianos que se han quedado varados en diferentes ciudades de Brasil por la cancelación de vuelos de Avianca Brasil.

Muchos connacionales han tenido que sacar de su bolsillo para comprar nuevos tiquetes con otras aerolíneas y no es claro cuándo les van a devolver lo que ya pagaron.

En el grupo de los varados hay familias completas que viajaron para apoyar a la Selección Colombia en los partidos de la Copa América.

“Estamos esperando a ver si nos dan una solución, o si no nos toca pagar 13 millones de pesos por siete personas para no perdernos el partido”, dijo uno de los hinchas varados con los que habló BLU Radio.

"No hay un comunicado, no hay un previo aviso. Uno se da cuenta de la cancelación del vuelo ya cuando está en el aeropuerto. Es la segunda vez que me pasa. Pedí la devolución de un tiquete hace un mes y todavía no me responden", aseguró Natalia Patiño, quien también se vio perjudicada.

Por el momento, nadie les está respondiendo a los afectados, entre otras cosas porque Avianca Brasil, que en realidad se llama Ocean Air, no tiene ninguna relación con Avianca Colombia. Ocean Air es propiedad de Germán Efromovich y aunque seguirá usando la marca de Avianca es una empresa completamente distinta que no opera en Colombia.

La mayoría de los colombianos que están varados compraron sus vuelos entre ciudades de Brasil directamente en la página de Avianca Brasil o a través de agencias de viaje.

Avianca Holdings responde

Avianca Holdings dijo a BLU Radio que está fortaleciendo su operación en Brasil luego de la declaratoria de quiebra de Ocean Air (la firma que opera la marca en Brasil).

El plan incluye establecer equipos propios de Avianca en los aeropuertos de Porto Alegre, Río de Janeiro y Sao Paulo para atender la operación de los vuelos internacionales. Por otro lado, se están negociando acuerdos comerciales con aerolíneas como Gol y Azul, que operan vuelos en el mercado doméstico en ese país, para garantizar la alimentación de rutas internacionales de Avianca.

Por otro lado, Avianca asegura que los 5.000 pasajeros que compraron tiquetes de Avianca Brasil desde la página de la aerolínea en Colombia fueron reubicados hace semanas y no tienen problemas de itinerario.