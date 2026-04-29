En medio de operaciones militares desarrolladas en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 lograron neutralizar un artefacto explosivo que, según las autoridades, pretendía ser activado en un sector frecuentado por la población civil.

La operación fue adelantada por el Ejército en conjunto con la Fuerza Aeroespacial y en coordinación con unidades de la Policía, como parte de las acciones ofensivas para contrarrestar amenazas terroristas en el Cañón del Micay, una de las zonas más complejas en materia de orden público del suroccidente del país.

Neutralizan atentado terrorista en El Plateado: tenían artefacto cargado con 20 kilos de explosivos

Durante el procedimiento, uniformados ubicaron un explosivo improvisado con aproximadamente 20 kilogramos de pentolita, un material de alto poder destructivo, instalado en un punto de tránsito habitual para campesinos, mujeres y niños de la comunidad.

Las autoridades señalaron que la rápida reacción de las tropas permitió evitar una posible tragedia humanitaria, debido a que el artefacto estaba ubicado en un corredor utilizado constantemente por habitantes de la zona.



Según información oficial, esta acción afectó las capacidades criminales de la estructura Carlos Patiño, grupo armado ilegal que opera en la región y que estaría al servicio de alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla de las disidencias de las Farc.

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Según inteligencia militar, detrás de estas acciones estarían integrantes de las disidencias, especializados en explosivos, identificados con los alias de ‘Chicharra’, ‘Fabián’, ‘Bréiner’, ‘Chinga’, ‘Betancourt’, ‘Daza’, ‘Kevin’, ‘Bozo’, ‘Cocuyo’ y ‘Tatiana’, quienes tendrían como propósito afectar a la población civil, intimidar a las comunidades y desestabilizar la seguridad en el Cañón del Micay.