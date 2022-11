Nicaragua celebra decisión de la CIJ sobre demanda

"Con esta decisión, la CIJ está confirmando el derecho histórico de Nicaragua de defender la soberanía de su plataforma continental, no tenía sentido la posición de Colombia, de tratar de evadir a la CIJ", dijo a Efe el diputado del opositor Movimiento Renovador Sandinista y exvicecanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco (1981-1990).

Tinoco sostuvo que "Colombia tiene que reconocer que sus Gobiernos históricamente le han vendido al pueblo que es de ellos un territorio que nunca les perteneció".

La decisión se refiere a la demanda del 26 de noviembre de 2013 de Nicaragua contra Colombia, en la que pidió a la CIJ declarar que el país suramericano viola su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza, y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012, así como sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre estas zonas.

"Es una victoria jurídica y política de Nicaragua, la CIJ hizo lo correcto", resaltó el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez, a periodistas.

En noviembre de 2012, el alto tribunal de la ONU había remodelado la frontera marítima entre ambos países.

Los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y, el país centroamericano, en más de 90.000.

Colombia defendió en sus objeciones que la CIJ no era competente en este caso, porque el país andino denunció el Pacto de Bogotá por el que aceptaba la jurisdicción de la CIJ el 27 de noviembre de 2012.

Por su parte, el analista jurídico Manuel Madriz agregó que "la CIJ está fallando conforme a derecho, porque el Pacto de Bogotá señala que cuando un Estado se retira del mismo, tiene que esperar un año para hacerse efectivo, pero Nicaragua presentó la demanda antes de un año".