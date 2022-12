Nicolás Gaviria, el del ‘Usted no sabe quién soy yo’, aspira al Concejo de Bogotá

Con el eslogan ‘Ya usted sabe quién soy yo’, el recordado Nicolás Gaviria aspira llegar al Concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático en las próximas elecciones regionales en octubre.

“Por ahora estoy de precandidato y recorro la ciudad para entender los problemas de cada localidad en estos momentos para proponer algo con las bases concretas para sacar adelante a Bogotá”, dijo Gaviria en Mañanas BLU.

Indicó que en los últimos años ha estado vinculado con el partido Centro Democrático como empresario, participando en marchas y apoyando a diferentes candidatos. “Desde chiquito me ha gustado la política y me abuelo me llevaba a las reuniones con Galán”.

Gaviria se hizo famoso en 2015 por insultar, encarar y amenazar a varios policías en la capital. Sin embargo, insistió que no se le debe juzgar porque este hecho “no tuvo ninguna implicación judicial”.

“En ningún momento mi intención era agredir a los policías, solo que en ese momento sentí que mi vida corría peligro, por eso reaccioné de esa manera. Como soy un hombre de principios, me disculpé ante 2.000 policías y medios de comunicación”, manifestó.

