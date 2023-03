Nicolás Petro fue a MinComercio a recomendar a Adelina Covo para la Cámara de Comercio de Cartagena

Uno de los señalamientos contra el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, es que se ha reunido con diferentes ministros y altos funcionarios del Gobierno nacional, según su exesposa Day Vásquez, para pedir puestos y “cupos en las diferentes carteras”.

Blu Radio ha hecho seguimiento al caso, solicitando información oficial a los diferentes ministerios, logrando confirmar que sí se ha reunido con varios jefes de carteras en sus despachos; sin embargo, hay uno que llama la atención.

Nicolás Petro le pidió una cita al ministro de Comercio, German Umaña, la cual se dio el martes 23 de agosto, solo dos semanas después de la posesión del presidente Petro, para hablar de las Cámaras de Comercio de Barranquilla y Cartagena. Petro Burgos puso un punto específico sobre la mesa: recomendó a Adelina Covo para la Cámara de Comercio de Cartagena, dice la respuesta oficial.

“Por solicitud del señor Petro Burgos, el ministro lo atendió en una cita el martes 23 de agosto de 2022 en las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La cita se cumplió de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Esa única reunión se realizó directamente en el despacho, ubicado en el piso 7, donde el ministro estuvo acompañado en todo momento por el asesor Mateo Bucheli Solarte”, señala la respuesta oficial.

Y reconoce el Ministerio que “el propósito de la reunión era hablar sobre los delegados del presidente en las Cámaras de Comercio de Barranquilla y de Cartagena. El señor Petro Burgos quería presentar a la señora Adelina Covo, que conoce los temas de Cámaras de Comercio de Cartagena”.

Consultada por Blu Radio, Covo aseguró que nunca ha pedido ni ha estado interesada en un cargo en la Cámara de Comercio de Cartagena, que no le interesa ningún cargo público y que no ha decidido ser candidata a la Alcaldía de Cartagena. Sostiene que no sabía de la reunión de Nicolas Petro con el ministro de Comercio.

Sin embargo, reconoce que es amiga de Nicolás Petro y que lo va a seguir siendo porque no piensa abandonarlo en este momento que está afrontando.

Finalmente, señala Covo que, incluso, de Presidencia le han pedido recomendaciones de tenderos para incluir en la Cámara de Comercio después de que Petro dijo, el pasado 12 de enero, que ellos serían sus representantes en esas juntas.

Adelina Covo es una reconocida lideresa política de la ciudad de Cartagena, muy cercana al presidente Petro y de quien se habla podría aspirar a la Alcaldía de la ciudad; adicionalmente, es suegra del embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Incluso, en tarima, cuando Petro era candidato, habló de su intención de que Covo llegue a la Alcaldía.

Se llama @adelina_covo y queremos que sea nuestra alcaldesa, me llamo @petrogustavo y quiero ser su presidente. Aplausos para los dos👏👏👏👏👏👏👏#AdelinaVaEnCartagena pic.twitter.com/59eLMilhe8 — Alberto Ortiz Galind (@lbertoortiz) March 11, 2023

Pero no es el único familiar del presidente Gustavo Petro que ha visitado el Ministerio de Comercio, también lo hizo el pasado 11 de octubre de 2022 el padre del mandatario, Gustavo Petro Sierra, quien estuvo media hora, entre 7:30 y 8:00 de la mañana, reunido con el ministro Umaña.

“El propósito de la reunión era conocer los lineamientos de políticas públicas que desarrolla el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en línea con las propuestas formuladas en el Plan de gobierno del Pacto Histórico”, agrega la respuesta oficial del Ministerio.