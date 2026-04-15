Niños desentierran granada en parque de Ibagué y evitan tragedia por intervención oportuna

Una tarde de juego estuvo a punto de convertirse en tragedia en la comuna 7 de Ibagué, luego de que varios niños encontraran una granada de fragmentación enterrada en una zona boscosa del parque del barrio Nazaret, en el sector de El Salado.

De acuerdo con las versiones conocidas, los menores jugaban y escarbaban en la tierra cuando se toparon con el artefacto explosivo, lo que generó pánico entre los habitantes del sector, quienes alertaron de inmediato a las autoridades ante el riesgo inminente.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Francisco Espín, confirmó en entrevista con Blu Radio que el elemento fue hallado por niños mientras jugaban en la zona: “Se atiende una denuncia sobre unos muchachos que estaban jugando en zona aledaña al parque de Nazaret. Indicaron que encontraron un elemento entre la maleza y la arena; estaba oxidado y, por fortuna, fue identificado como una granada. Se da aviso a la Policía, que realiza la destrucción del artefacto”, explicó el funcionario.

Espín agregó que, según las primeras indagaciones, se trataría de un explosivo que llevaba bastante tiempo abandonado, evidenciado por su estado de oxidación. Sin embargo, advirtió que, como medida preventiva, se ordenó una intervención en el sector con apoyo del Ejército para descartar la presencia de otros elementos peligrosos.



Horas después del hallazgo, unidades especializadas realizaron una detonación controlada, neutralizando el riesgo y evitando lo que pudo haber sido una tragedia en un espacio frecuentado por familias.

La preocupación, no obstante, persiste entre los habitantes del barrio Nazaret, quienes señalaron que el explosivo estuvo en manos de niños y pudo haber causado consecuencias fatales. Por ello, la comunidad solicitó inspecciones exhaustivas en la zona boscosa del parque.

En respuesta, la Alcaldía de Ibagué, en articulación con el Ejército Nacional de Colombia, desplegó un operativo con personal experto y caninos antiexplosivos para verificar que no existan más artefactos en el área.

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Durante el recorrido técnico, las autoridades concentraron las labores en puntos críticos del sector, especialmente en áreas de vegetación densa, donde se adelantaron tareas de inspección y análisis especializado.

El sargento Cristian Ortiz, instructor de explosivos del Ejército, reiteró el llamado a la prevención, especialmente con la población infantil, enfatizando la importancia de no manipular objetos desconocidos y reportarlos de inmediato a las autoridades.

Las autoridades mantienen la alerta e insisten en que cualquier elemento sospechoso debe ser informado a las líneas de emergencia, evitando su manipulación para prevenir hechos que lamentar.