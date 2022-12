No apoyamos el paro, afectaría venta de nuestros productos: Unidad Agropecuaria

Hernando Torres, líder de la Unidad Agropecuaria Nacional, aseguró que no apoyan el paro del 28 abril porque podría afectar la venta de sus productos en cosecha.

“El precio de nuestros productor (papa, cebolla, entre otros) está a buen precio ahorita, entonces ese paro podría afectarnos, estamos en cosecha. Además, no vemos un objetivo claro al paro. Es cierto que el Gobierno no ha cumplido pero no vemos hacer otra acta que no van a cumplir. No es conveniente.

“El Gobierno no ha cumplido en su totalidad, hay algunos avances en algunos puntos pero en sí al productor le han llegado pocos beneficios, pero nuestros productos en cosecha están a buen precio”, puntualizó.