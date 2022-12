No creo que bailar ponga en duda seriedad de miembros de ONU: fotógrafo francés

El fotógrafo francés Damien Fellous, autor de las fotografías en las que miembros de la misión de la ONU en una zona de preconcentración de las Farc en Cauca aparecen bailando con guerrilleras, concedió una entrevista a BLU Radio en la que rechazó la controversia generada en el país por dicho baile.



Según el fotógrafo, que un funcionario de la ONU baile una o dos canciones en una fiesta de fin de año con una guerrillera que lo invita a bailar, no significa que no esté cumpliendo su trabajo adecuadamente.



“No le veo mucha gravedad al hecho en sí, ofrecer un baile a una chica durante unos minutos no creo que ponga en duda integridad y seriedad de esos funcionarios”, enfatizó.



Narró que la noche del 31, cuando él registraba la fiesta de las Farc, llegaron al campamento los delegados de la ONU y se reunieron con Pablo Catatumbo por más de una hora. Fue solo al salir cuando las guerrilleras los invitaron a bailar, ellos aceptaron y lo hicieron únicamente por dos canciones.



“Se presentaron en el campamento en un momento de la fiesta, se reunieron con los jefes del campamento conversando como una hora u hora y media. Antes de despedirse les invitaron unas guerrilleras a bailar. Trabajaron de forma muy seria, muy independiente”, enfatizó.



Reiteró que decidió registrar el momento del baile porque le pareció “un momento muy lindo y simbólico de reconciliación”.



Finalmente, destacó que en Francia, su país de origen, la gente está recibiendo esas imágenes con mucha alegría.



“Por ejemplo, si el presidente de Francia saluda a una guerrillera, ojalá no lo destituyan por eso”, finalizó.