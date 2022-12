No encontramos policías en la estación: mujer víctima de abuso en TransMilenio

Carolina Nieto hizo un recuento de los hechos que ocurrieron el pasado jueves cuando fue víctima de abuso en el sistema TransMilenio.

“Yo cogí una ruta H51 desde el portal del norte, desde la calle 90 me doy cuenta que un señor me empieza empujar contra la puerta, cuando me doy vuelta me doy cuenta que tiene la cremallera abajo y tiene afuera su miembro, grito pero ninguno de los usuarios que estaban en el bus me ayudó en el momento”.

Nieto, se quejó de la ausencia de autoridades en el lugar donde se detuvo el vehículo.

“Cuando el bus se detuvo en la calle 75 un señor me colaboró a atrapar este señor del saco pero desafortunadamente no encontramos un policía en la estación y este señor se logró escapar”, dijo.

Además agregó que “no había absolutamente nadie, no encontramos a ningún policía en la estación yo ya le di la información a las autoridades para realizar el retrato hablado”.

Finalmente Carolina Nieto hizo un llamado a que las mujeres denuncien este tipo de casos para que no se queden en la impunidad.

Por otro lado, José Luis Palomino, coronel encargado de la policía en TransMilenio, expresó su solidaridad con la mujer y manifestó que están instaurando un proceso disciplinario para establecer el por qué no fue fácil atrapar al agresor y el proceder del conductor del bus.