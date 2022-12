“No entiendo por qué mataron a mi hijo”: papá de joven indígena asesinado en Toribío

Hasta Cali llegó Alcibiades Vitonás, padre del joven de 18 años identificado como Alex Vitonás Casamachín, asesinado en la noche de este sábado en la zona rural del corregimiento de Tacueyó, en Toribío, norte del Cauca.

Entre lágrimas, el hombre recordó que su hijo era un joven con muchos sueños como estudiar y ser profesional.

“Era un muchacho muy juicioso, él no se metía con nadie. Estudiaba mucho y también trabajaba con nosotros cuando tenía tiempo”, aseguró.

Alex cursaba octavo grado y anhelaba graduarse para estudiar alguna carrera relacionada con la agricultura. Asimismo, Vitonás señaló que sienten mucho temor en el departamento del Cauca.

“Sentimos temor, mucho miedo. Ya no se puede movilizar de noche y no sabemos qué hacer porque esta no es la primera vez que sucede algo así por allá”, agregó.

El cuerpo del joven indígena de 18 años será entregado este lunes para ser llevado hasta Tacueyó, donde se adelantarán sus honras fúnebres.

Entre tanto, este domingo se cumplió la entrega del cuerpo de Fabian Rivera, el escolta de la Unidad Nacional de Protección asesinado en zona rural de Suárez.

