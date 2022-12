No es cierto que Gobierno esté actuando de manera no homogénea: Superministro

Humberto Martínez, el problema fue zanjado tras una reunión extraordinaria citada por el presidente Juan Manuel Santos, al término de la cual, los tres ministros aseguraron que dentro del Gobierno “no hay diferencias” en torno a la reforma al equilibrio de poderes. (Lea también: ¿Néstor Humberto se arrodilla ante Cortes para que lo elijan fiscal?: A. Lozano )



El superministro Néstor Humberto Martínez, quien generó la polémica al proponer que se entregara el manejo de todos los recursos de la Rama Judicial a los presidentes de las altas cortes, aseguró que las diferencias fueron debatidas y solucionadas.



“No es cierto que se esté actuando de una manera que no es homogénea al interior del Gobierno en lo que tiene que ver con los mecanismos de indagación y funcionamiento del tribunal de aforados”, aseguró el ministro de la Presidencia.



Martínez enfatizó que todos los miembros del Gobierno coinciden en que “el modelo de administración actual es un modelo fallido y por eso hay que eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y eso no está en tela de juicio, nadie lo ha puesto en tela de juicio”. (Lea también: Santos convocó a reunión extraordinaria a ministros por equilibrio de poderes )



Entre tanto, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que sobre la propuesta de reforma al equilibrio de poderes “hay absoluto consenso”.



“En los lineamientos generales de la reforma al equilibrio de poderes, puntuamente en lo que tiene que ver con administración de la justicia, ha habido absoluto consenso en el Gobierno, en lo que se han presentado algunas diferencias es en la forma de redactar puntualmente normas”, dijo Reyes.



Sin embargo, dijo que la controversia se generó porque “a veces la forma en que se redacta o interpreta un determinado artículo genera diferencias”. (Lea también: No debe haber magistrados administrando dinero de la Rama Judicial: MinInterior )



Finalmente, el ministro Juan Fernando Cristo celebró que durante las discusiones de la reforma al equilibrio de poderes “se avanzó sustancialmente en la aprobación de una reforma a la justicia” y dijo que es bueno para la misma “que estos debates se presenten antes del último debate”.



“El episodio de ayer que se debió a unas imprecisiones y matices quedó superada por instrucción del presidente Santos”, finalizó.



Los ministros coincidieron en que desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos insistirán en una junta administradora de los recursos de la Rama Judicial.