No es cierto que haya apoyo a reforma tributaria: CUT desmiente al Gobierno

Luis Alejandro Pedraza, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, desmintió al presidente Juan Manuel Santos, quien luego de una reunión habría celebrado el supuesto apoyo de los gremios a la reforma tributaria.

“La Central Unitaria no ha apoyado nada, lo que le dijo al presidente es que no es cierto que los trabajadores de la clase media se afectan”, dijo.

Agregó que decir que la reforma tributaria no afecta a la clase media es una mentira porque “la inmensa mayoría de los trabajadores pertenecen a esta clase”.

El debate se da porque Luis Miguel Morantes, presidente de la agremiación declaró, en referencia al impuesto a la riqueza contenido en la iniciativa, que “voceros de la Confederación Colombiana de Trabajadores aseguraron que apoyan el proyecto de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso porque, al no aumentar el impuesto del IVA, no afectará los bolsillos de la clase trabajadora”, "Como aquí se trata de un impuesto directo a los que tienen dinero me parece que eso es lo que debe hacerse siempre".

Este líder sindical estuvo reunido en privado con el presidente Santos en Casa de Nariño analizando el tema y el aumento del salario mínimo.

Mientras tanto, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT aclaró que la reunión de Santos con las centrales obreras fue por separado.

“Les manifestamos al presidente las preocupaciones en cuanto al impacto que puede tener la reforma tributaria en la clase media”, dijo al afirmar que durante el encuentro, el presidente Juan Manuel Santos le dio la garantía de que eso no sucederá.