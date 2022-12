“No estoy cerrado a la idea”: Duque sobre posibles cambios de ministros para el 2020

En entrevista exclusiva con BLU Radio, el presidente de la República, Iván Duque, habló sobre los posibles cambios en los ministerios para el 2020, asegurando que son buenos para “mantener el ritmo de ejecución”.

“Siempre he dicho que no estoy cerrado a la idea de hacer cambios. Siempre he creído que es buena la estabilidad en los ministerios porque es buena para la ejecutoria de políticas públicas, pero, de hecho, he hecho cambios, no solamente en ministerios, también en planeación, al interior de la Casa de Nariño”, dijo.

“Los cambios muchas veces son necesarios porque traen un desgaste natural y familiar para los funcionarios o porque se deja de cumplir las expectativas, es bueno para seguir manteniendo el ritmo de ejecución”, comentó.

¿En enero habrá cambios en el gabinete?

“Nunca he dejado de considerar cambios, creo que son muy convenientes en muchas ocasiones”, añadió.

