“No estoy llamando a cometer delitos”: organizadora de plantón contra fiscal

Este sábado la abogada constitucionalista Cielo Rusinque, quien convocó al plantón que exige la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, publicó un trino que generó suspicacias:

En dialogo con Blu Radio, la abogada explicó que el trino no es para hacer apología al delito si no que es un llamado para que la gente no se rinda en las calles al pedir la renuncia del fiscal.

“Lo van a renunciar, no, no es temerario, es sencillamente entre la libertad de expresión. No estoy haciendo apología al delito ni estoy llamando a cometer delitos, estoy llamando a los ciudadanos, soy una abogada constitucionalista que es muy consciente de sus derechos, libertades y de sus límites del derecho”, dijo.

Explicó entonces que este “es un llamado claro, consciente y justificado a ejercer el derecho a la protesta, salir a la calle pacíficamente a exigir la renuncia del fiscal. Soy muy consciente que estamos en una democracia y que el poder inicial está en nosotros los ciudadanos”.

Por otro lado, aseguró que están dando un compás de espera para que se dé la renuncia y que si no, harán otra movilización masiva para ejercer presión.

“Estamos hablando de esto, no solamente yo, si no varias personas de diferentes sectores políticos. Si no hay en las próximas horas estamos dando un compás de espera y estamos mirando entre la gente, consultado opiniones y todo para ver cuál es el siguiente paso, cuáles son las formas de presión que vamos a utilizar, todavía no lo sabemos. Eso será público. Aquí nada se está haciendo con secretismos ni con nada de ilegal”, aseveró.

Por otro lado, dijo que están “absolutamente felices” con la convocatoria que tuvieron y que promovieron en menos de 11 días.

“En muy pocos días logramos hacer algo que los políticos no lograron hacer, fue acordar en un grupo de ciudadanos independientes para rechazar algo que consideramos impresentable que es el mantenimiento de Martínez en la fiscalía y el daño que le hace a la institucionalidad del país, a la justicia. Estamos dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, hasta que el renuncie”, agregó.

Sobre la polémica quema de la bandera de la Fiscalía, Rusinque dijo que no estuvo de acuerdo: “Personalmente, no me agradó. Yo trabajé muchos años en la Fiscalía, tengo muchos amigos que trabajan aun en el búnker, porque yo trabajé en la justicia especializada (…) es una institución que además quiero y sé que hay mucha gente administrando justicia y que merece todo el respeto y que trabajan haciendo país. Sé que quienes estaban convocando la marcha y estaban allá trataron de intervenir, pero era algo imposible por la rabia de la gente que estaba allá. Insistimos mucho en la convocatoria que es un movimiento pacífico”.

Sin embargo, Rusinque añadió que independientemente de ese hecho, lo violento es que el fiscal no renuncie. “Lo violento es que con todo lo que ha pasado, y las muertes que ha habido en circunstancias tan sospechosas, sea la hora que el fiscal no ha renunciado. El que tiene la culpa y la responsabilidad de que la ciudadanía esté llegando a esos límites es él al mantenerse de esa manera tan testaruda en un cargo que es insostenible”, puntualizó.

