“No fue la naturaleza, fue la mala política”: Andeg sobre la gestión de Petro frente al ‘Super Niño’

Las advertencias sobre un posible riesgo de apagón volvieron a encender el debate en el sector energético, luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que el país debe prepararse para los efectos del fenómeno de El Niño. Para los gremios, el problema no radica únicamente en las condiciones climáticas, sino en un déficit de energía firme, la falta de nuevas inversiones y las deudas que mantiene el Gobierno con las empresas del sector.

Las críticas llegaron desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) pues su presidente, Alejandro Castañeda, aseguró que la posibilidad de un inminente apagón es consecuencia de malas decisiones por parte del gobierno. “No fue la naturaleza, fue la mala política”, afirmó a través de su cuenta de X.

A última hora aparecen las “soluciones” que no llegaron en cuatro años de @petrogustavo .



Hoy hablan de evitar un apagón con medidas de emergencia, pero la crisis no nació ayer: se gestó con decisiones que frenaron la inversión, creado en deudas donde no existían, generaron… — Alejandro Castaneda (@Alejo_Castan) July 22, 2026

En su pronunciamiento también advirtió que el próximo gobierno recibirá deudas cercanas a los cinco billones de pesos por subsidios y por la intervención de Air-e, la empresa de distribución y comercialización de energía en Colombia.

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, afirmó que el principal desafío para el gobierno entrante será garantizar el suministro eléctrico durante un fenómeno de El Niño. “Hoy hay un déficit de energía firme de cerca del 2,3 %; el año entrante de cerca del 4 %, y ese es uno de los puntos fundamentales”, aseguró Manzur.



Según explicó, el problema se agrava porque la demanda de electricidad sigue aumentando, especialmente en la región Caribe debido a las altas temperaturas, mientras que la oferta no ha crecido al mismo ritmo por la falta de incentivos para desarrollar nuevos proyectos de generación. Además, advirtió que las dificultades financieras del sector podrían comprometer la capacidad de respuesta de las plantas térmicas, claves durante una temporada seca.

“Hay empresas que están debiendo mucho dinero que el Gobierno no ha pagado y se les está debiendo mucho dinero a los generadores. A junio eran cerca de 2.7 billones de pesos”, explicó Manzur. El dirigente gremial alertó además que, si aumenta la necesidad de generación térmica, también subirán los costos del servicio para los usuarios.

Con ese panorama, los gremios insisten en que, además de prepararse para una eventual temporada seca, el país necesita decisiones estructurales para evitar un déficit de energía y contener el impacto en las tarifas de los usuarios.

