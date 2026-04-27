No habrá paso antes de las 5 de la tarde en vía Mosquera - La Mesa, según gobernador Rey

Las intensas precipitaciones que han azotado al departamento de Cundinamarca durante las últimas 72 horas han desencadenado una crisis de movilidad sin precedentes en uno de sus corredores turísticos más importantes.

El gobernador Jorge Emilio Rey ha calificado la situación como alarmante, especialmente en la vía que conduce de Bogotá hacia el municipio de La Mesa, donde dos grandes derrumbes mantienen el paso completamente inhabilitado.



El epicentro de la emergencia: Curubital

El punto de mayor gravedad se localiza en el sector conocido como Curubital, aproximadamente a 10 kilómetros después de Mondoñedo. En este lugar, el desprendimiento de una montaña a mano derecha de la vía ha sepultado el asfalto bajo una mezcla de roca y lodo.

Según el mandatario, “ocho vehículos quedaron atrapados” tras el alud, y la magnitud del impacto fue tal que se reportó que hubo carros “alguno de ellos totalmente destruidos”.

La emergencia ya deja saldo de heridos: “tuvimos un herido en la noche anterior que fue remitido al hospital”, confirmó el gobernador, quien además advirtió que las labores de remoción son complejas debido a que “sigue lloviendo el corredor”.



Bloqueo total y tiempo estimado de apertura

A la crisis en Curubital se suma un segundo punto crítico en el sector de la "Y", en la zona de la Virgen, entre Puerto Araujo y La Mesa. Ambos incidentes han generado un bloqueo total de la vía, imposibilitando que los vehículos atrapados en el trancón puedan retornar con facilidad.



Respecto a la habilitación del paso, el panorama no es alentador para los viajeros del día. Rey fue enfático al declarar que, debido a la cantidad de material sobre la vía, “no creemos que antes de las 5 de la tarde el corredor esté habilitado”.

En estos momentos, las autoridades trabajan con maquinaria amarilla de manera paralela en ambos derrumbes para intentar restablecer el flujo vehicular.



Rutas alternas y recomendaciones

Ante el gigantesco trancón que ya se extiende hasta el sector de Mondoñedo, el gobernador recomendó a los conductores no cruzar el peaje si su destino es La Mesa. Como alternativa, sugirió que los viajeros deben “tomar la variante hacia Soacha y en Soacha conectar con la troncal del Tequendama” para ingresar por el sector de Charquito

Otras opciones incluyen la ruta por la calle 13, pasando por Facatativá, Cipacón y Cachipay, o utilizar la vía Bogotá-Girardot aprovechando los terceros carriles para luego dar la vuelta hacia el destino final.

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