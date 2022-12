No habrá toque de queda en Cartagena por nueva decisión de la Alcaldía

Aunque los cartageneros ya se estaban preparando para celebrar el Día del Padre en medio de las restricciones del toque de queda, el alcalde William Dau anunció en la tarde de este viernes que esta medida ya no será decretada este fin de semana en la ciudad.

Así las cosas, el mandatario cambió de opinión luego de haber tomado la decisión el pasado miércoles en un Facebook Live.

“Escuchando las diferentes voces de diferentes gremios y la ciudadanía en general, que solicitaron no decretar toque queda este fin de semana, me permito informar lo siguiente: Este fin de semana no se decretará toque de queda en el Distrito de Cartagena”, señaló el mandatario a través de un comunicado.

Sin embargo, el alcalde dejó claro que en la ciudad sí habrá ley seca a partir de este sábado a las 4:00 de la tarde y hasta el martes 23 de junio a las 5:00 de la mañana.

A su vez indicó que se mantendrá la rotación de un solo dígito por pico y cédula, como fue establecido desde el inicio del mes de junio.

Desde que el alcalde Willian Dau anunció que este fin de semana se decretaría toque queda en la ciudad,

las voces de rechazo de los gremios no se hicieron esperar.

En una carta enviada al mandatario cartagenero, el Consejo Gremial de Bolívar señaló que este tipo de medidas restrictivas en la víspera de la celebración del día del padre y en medio de una jornada como el día sin IVA, agudizaban aún más la difícil situación de comerciantes formales e informales.

“Urge que antes de adoptar esas medidas sean socializadas y sobretodo se escuche a los diferentes actores de la ciudad, que podrían aportar ideas y entre todos buscar alternativas de solución”, dice la comunicación del Consejo Gremial de Bolívar.

Fenalco seccional Bolívar también se pronunció en su momento señalando que “el incumplimiento de las medidas de sanidad por parte de un grupo minoritario de ciudadanos, contra la observancia estricta de la inmensa mayoría de ellos”.

“No puede tener como resultado una prohibición o limitación colectiva como las anunciadas por el alcalde William Dau para este puente festivo, fecha en la también se celebra el día del padre”, dijo Fenalco.

Al parecer, todas estas inconformidades terminaron surtiendo efecto en el mandatario cartagenero que decidió echar para atrás la medida.

Ante esto, el alcalde recalcó la importancia de celebrar sin excesos.

“Le pido a la ciudadanía que el comportamiento durante este fin de semana sea mesurado, que entendamos que seguimos en medio de una pandemia y que las celebraciones pueden esperar, y recalcarles que el coronavirus es un enemigo silencioso que ha cobrado cientos de vidas en nuestra ciudad”, dijo el mandatario.