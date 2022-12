No habría plata del Plan Colombia para posconflicto, según congresistas de EE.UU

el posconflicto, dado que hoy las cosas en Washington “son muy distintas a como eran hace 15 años”, cuando se aprobó por primera vez en julio del año 2000.

En ese entonces, de acuerdo a fuentes consultadas por Blu Radio, la economía de Estados Unidos crecía, no había déficit, el país no estaba metido en ninguna guerra y el Congreso tenía republicanos de centro. Hoy, en cambio, hay un gran déficit fiscal, la economía crece pero los salarios no; hay guerras por todos lados y los republicanos radicales controlan un congreso que se volvió inmanejable.

Estados Unidos ha gastado en el Plan Colombia casi 8.000 millones de dólares en estos 15 años, principalmente para erradicar los cultivos de Coca y combatir el narcotráfico.

El pasado primero de octubre el Presidente Juan Manuel Santos dijo que los dineros del Plan Colombia se reenfocarían en financiar el posconflicto, tras sostener una reunión al respecto con el Secretario de Estado, John Kerry.

Pero eso es lo que piensa la administración de Barack Obama y, otra muy diferente, lo que estaría pensando el Congreso de los Estados Unidos.