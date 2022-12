No hay duda que será aprobada ley que evita salida masiva de presos: ponente

El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, le solicitó al Congreso de la República que apruebe de forma inmediata el proyecto de ley que busca regular la detención preventiva de los detenidos del país. (Lea también: Corte fija plazo para solucionar hacinamiento carcelario en el país )



Perdomo advirtió que, de no aprobarse este proyecto, podrían quedar en libertad varios implicados en casos de connotación nacional como el carrusel de la contratación, la masacre de los cuatro hermanos en Caquetá, Florencia, casos de corrupción de la DNE y el desfalco a la DIAN.



“Personas privadas de la libertad quedarían automáticamente en libertad y de esa forma se afecten procesos como por ejemplo los que se llevan por la masacre de los cuatros niños de Caquetá, el carrusel de la contratación en Bogotá, el caso InterBolsa, varias investigaciones judiciales, los casos de la DNE y por fraude y contrabando”, dijo el vicefiscal Perdomo.



Por esta razón el vicefiscal exhortó e hizo un llamado urgente al Congreso de la república para dar efectivo cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional. (Lea también: Petro pide que sea Santos quien declare emergencia por reclusión a menores )



“A que, de manera inmediata y con el compromiso que hasta ahora se ha demostrado frente a la tramitación del mencionado proyecto de ley, culmine con la discusión y aprobación del mismo, lo cual evitará que se afecten los procesos penales activos y queden en libertad personas de forma masiva”, dijo Perdomo.



El proyecto de ley propone racionalizar la detención preventiva, de modo que no se prolongue más allá de un año sin juicio y está pendiente del último debate en la Cámara de Representantes y falta la conciliación en la plenaria de Senado y Cámara.



El representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto, ponente de este proyecto, se mostró confiado en que este martes sea aprobado el proyecto y el miércoles se realice la conciliación de los textos. (Lea también: Ante hacinamiento en Bogotá, UPJ de Puente Aranda funcionará como URI )



Aproximadamente el 30 por ciento de los casos de presos que están siendo procesados están con detención preventiva.



En ese sentido, el representante hizo un llamado para que los jueces utilicen otros mecanismos y no solo la detención preventiva, tales como las prohibiciones a salir del país y acercarse a las víctimas, entre otras.