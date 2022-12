No hay manipulación en estabilización de precios de azúcar: MinAgricultura

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que hace cerca de 8 meses se realizaron unos análisis al Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), en los que se comprobó que no existe ninguna manipulación de precios.



“Pudimos comprobar que no ha existido en el FEPA manipulación alguna. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que acatar esa decisión. Hay un ordenamiento legal vigente y garantizar que se puedan defender, a presentar las pruebas a que haya lugar”, manifestó el ministro.



Según Iragorri, todavía no está en firme la multimillonaria sanción y falta el recurso de reposición, mientras que después continúa el trámite en el Consejo de Estado.



Cabe recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio multó a la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), 14 empresas del sector, e igual número de directivos, con más de 324.000 millones de pesos (unos 111,5 millones de dólares) por impedir la importación del producto desde Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.



El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dijo a periodistas que la sanción por 324.441.178 millones alcanza a Asocaña, C.I. de Azúcares y Miles S.A. (Ciamsa) y Desarrollos Industriales y Comerciales S.A., en liquidación (Dicsa), entre otras.



Robledo explicó que la sanción es por haber incurrido "en la conducta de acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir, de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia provenientes fundamentalmente de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica". Con EFE