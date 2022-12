No hay que darle tinte de controversial: Duque sobre propuesta de Paloma Valencia

El presidente Iván Duque le salió al paso a la polémica por la reforma a la justicia propuesta por el uribismo que cambia el sistema de juzgamiento de congresistas y magistrados, pero además propone la creación de una super corte.

“A mí me parece que no hay que darle a eso el tinte de ser controversial. Creo que es una idea de una senadora que me merece respeto como la que ha presentado también el partido Cambio Radical, me merece respeto”, sostuvo.

Duque insistió en que en este momento la prioridad es iniciar rápidamente el debate en las comisiones y revisar la manera en que con la participación de las cortes se llegue a una reforma que produzca resultados y que permita realizar los cambios de fondo que, según dijo, necesita el país.

Al ser consultado por Blu Radio sobre si estaba o no de acuerdo con la creación de una super corte, dijo que “ese es un debate que ha existido, que no empieza ahora”.

“Hace cuatro años el Centro Democrático presentó esa propuesta. Nosotros ya presentamos la del Gobierno y hemos tenido una conversación con las cortes. Lo que creo es que se inicie el proceso y en ese debate que debe ser constructivo todas las ideas sean contempladas para el debate”, enfatizó.

